Devlet Bahçeli'den çok sert sözler

Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı’nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı’nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor." dedi

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'ta kazanan ve  kaybedenleri tayin edecek tek merci büyük Türk milletidir. HDP, PKK'yla  ortaklığının, hedef birlikteliğinin bedelini diğer zillet ortaklarıyla beraber  ağır bir şekilde ve demokratik olarak ödeyecektir." ifadelerini kullandı. 
Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı açıklamada,  İstanbul Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan Parkverde Sitesi yakınlarında  bir askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan 4 asker ile İstanbul  Kartal'da 8 katlı bir binanın çökmesiyle hayatlarını kaybeden 21 vatandaşa  Allah'tan rahmet diledi. Halen tedavisi süren vatandaşlara acil şifa temennisinde  bulunan Bahçeli, "Rabbimden milletimizi her türlü kazadan ve beladan muhafaza  etmesini yürekten niyaz ediyorum." paylaşımında bulundu.
 
"Cumhur İttifakı, hem kazanacak hem Türkiye'ye kazandıracak"
 
Bahçeli, yerel seçime ilişkin olarak, "31 Mart Mahalli İdareler  Seçimleri'ne yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli  kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya  çıkıyor. Türk milleti kimin zillet kimin ziynet, kimlerin curcuna kimlerin cumhur  olduğunu görüyor. CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla  karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir  yanda Zillet İttifakı'nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı'nı izliyor,  biliyor, gönülden destekliyor." değerlendirmesini yaptı.
 
Beka muhalifleriyle beka sevdalılarının billurlaşmış halde olduğunu  ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:
 
"HDP Eş Genel Başkanı'nın 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK  Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' çürük sözü, skandal bir beyan olmasının yanı  sıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir.
 
Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de  olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan,  mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet  çevrelerin işidir. HDP, beklendiği ve bilindiği üzere, Türkiye'nin yıkımına asal  ve asıl fail olarak girmiştir.
 
31 Mart'ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek merci büyük Türk  milletidir. HDP, PKK'yla ortaklığının, hedef birlikteliğinin bedelini diğer  zillet ortaklarıyla beraber ağır bir şekilde ve demokratik olarak ödeyecektir.
 
Cumhur İttifakı, hem kazanacak hem de Türkiye'ye kazandıracaktır."
 

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