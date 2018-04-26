‘Devlet Bahçeli’ Alanya’yı böldü

PEKİ, Alanyalılar bu duruma nasıl bakıyor? Verilen ismi doğru buluyorlar mı? Dim TV, bu sorunun yanıtını bulmak için Alanya sokaklarındaydı.İşte o yanıtlar:

‘YERİNDE BİR KARAR’

Fatih Sansar(Boyacı); Devlet Bahçeli’nin adının verilmesi çok yerinde bir karar. Hak ettiğini düşünüyorum. Bence Devlet Bahçeli yaşayan bir efsanedir. Milliyetçi bir insan bizde milliyetçiyiz. Yıllarca Akp’ye oy verdim ama Alanya’yı Adem Murat Yücel harika yaptı.

‘ALANYA’YA HİZMET ETMİŞ BİRİ OLSA’

Şükrü Kırca(Taksici); Yani benim bu konudaki düşüncem şöyledir. Daha önce Alanya’ya hizmet etmiş ve Alanya’nın tanınmış isimlerinden konulsa daha iyi olurdu. Sayın Devlet Bahçeli parti lideridir. Herkes aynı partiyi tutmadığı için de bu partiyi tutmayan bir arkadaş ismi benimsemez. Ama Alanya’ya hizmet etmiş bir kişinin ismi konulsa kimse itiraz etmez. Değiştirilse daha iyi olur. Alanya’ya hizmet etmiş, Hilmi Tokuş, Cengiz Aydoğan, Hayri Doğan adları konulsa daha iyi olur diye düşünüyorum.

‘DOĞRU VE GÜZEL’

Özkan Öztürkoğlu(Serbest Meslek); Devlet Bahçeli’nin adının verilmesi güzel. Çünkü oda bir siyasi parti lideridir. Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini her yerde görüyoruz. Neden Bahçeli’nin ismi verilmesin.Bunu siyasi olarak değil de belediye meclis kararıyla verilmiştir. Bence belediye başkanı kendi başına bunu koymamıştır . Ama isim olarak bence doğru ve güzel.

‘DAHA ÖNEMLİ BİR İSİM OLABİLİRDİ’

Mustafa Bodur(Simitçi); İsim olarak kısmen doğru ama daha önemli kişilerin ismi verilebilirdi. Örneğin;Alaaddin Keykubat, Atatürk, Alparslan Türkeş gibi daha önemli kişilerin ismi verilebilirdi. Tabi artık isim verildiği için değiştirilirse ayıp olur.