Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi
Malazgirt Zaferi kutlamaları için Muş'a giden MHP Lideri, uçak korkusunu yendi.
GÜNCEL 26.08.2019, 13:23 Toygar Dim
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenecek törenlere katılmak üzere Muş'a gitti.
Uçak korkusu nedeniyle sürekli karayolunu kullanan MHP Lideri, Muş'a uçakla gitmeyi tercih etti.
Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.
4 YIL ÖNCESİ...
MHP Lideri, son olarak 2015 yılında Almanya'da Avrupa Türk Konfederasyonu’nun düzenlediği etkinliğe katılabilmek için uçağa binmişti.
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