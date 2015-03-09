Dev projede kamulaştırma başlıyor

421 kilometrelik İstanbul-İzmir otoyolundan sonra en büyük yap işlet devret projesi olarak tarihe geçen Kuzey Marmara Otoyolu'nun geçiş güzergahındaki bölgelerde kamulaştırma haritası için araziye inilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışma kapsamında, projesi onaylanan güzergahın arazi üzerindeki uygulamaları göz önünde bulundurularak kamulaştırma maliyeti çıkarılacak.