Dev mısırların arasında kaybolan polis karşılaştığı manzara ile şok oldu!

ADANA'DA kent genelinde tarım arazilerini havadanhelikopter desteğiyle inceleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinin Doğankent Mahallesi'ndeki Mısır tarlası ortasına yüklü miktarda ekilen kenevir bitkisini ortaya çıkardı.
NARKOTİK EKİPLERİ 2 METRELİK MISIRLARIN ARASINDA KAYBOLDU
Tarlaya giren narkotik ekipleri, 2 metre boyuna ulaşan mısırların arasında kaybolunca, helikopterdeki polisler, 'Bizim altımıza gelin' diyerek uyuşturucunun yerini tarif ederek bulunmasını sağladı.
1670 KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ
Ele geçirilen 1670 kök kenevir bitkisi ekiplerce sökülerek imha edildi.
TARLA SAHİBİ: HABERİM YOKTU
Gözaltına alınan tarla sahibi 57 yaşındaki A.A., kenevir bitkisinden haberinin olmadığını ileri sürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen tarla sahibi tutuklandı.
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