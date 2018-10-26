Dev çam ağacı gece araba ve evin üzerine devrildi

OLAY Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde bulunan İbrahim Gökçen’e ait müstakil evin önünde meydana geldi. Dün sabah saatlerinden itibaren Antalya’da etkili olmaya başlayan ve zaman zaman da şiddetini arttıran poyraz nedeniyle evin bahçesinde bulunan yarım asırlık çam ağacı, gece geç saatlerde evin çatısına ve bahçede bulunan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Herkes uykudayken yaşanan olayda kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Sabah dışarı çıktıklarında büyük bir şok yaşayan Gökçen ailesi ise gördükleri manzaraya inanmakta zorluk çekti.

"Acaba hayal mi görüyorum dedim"

Böyle bir şeyin akıllarının ucundan bile geçmediğini belirten İbrahim Gökçen, "Gece şiddetli poyraz vardı. Her zamanki gibi aynı saatte uyuduk. Sabah kalktım, yüzümü yıkamak için dışarı çıktım. Bir de baktım bizim yarım asırlık ağaç devrilmiş. Acaba hayal mi görüyorum dedim. Gerçekten yıkılmış. Allah’tan uykudayken oldu. Küçük çocuklar vardı gece olması sevindirici oldu. Evin çatısında küçük çaplı ve arabamızda hasar var. Buna da şükür. Allah daha beterinden korusun" dedi.