Dev buluşma bugün Alanya'da

3 gün sürecek olan toplantı Wome De Luxe Otel'de dün başladı ve yarın sona erecek. Değerlendirme toplantısı bugün üç oturum şeklinde devam edecek. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel de katılacak. Birinci oturum saat 09.30'da açılış ve şube faaliyetlerinin sunumuyla başlayacak. İkinci oturum ise şube faaliyetlerinin sunumu ile devam edecek. Açılış konuşmasını Ekrem Erdem, protokol konuşmalarını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu yapacaklar. Üçüncü oturum "İstişare ve müzakere" konularıyla sona erecek.

Program, yarın Wome De Luxe Otel'de yapılacak kahvaltıyla sona erecek.