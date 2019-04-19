Dev adamlar Alanya'da! Kleopatra Plajı’nda güç savaşı yaşandı

ALANYA halkı ve turistlerin de büyük ilgi gösterdiği güç yarışında cüsseleriyle hayrete düşüren sporcular ter döktü. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de dev adamların yarışını izleyenler arasındaydı. Başkan Yücel, etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, “Dünyanın en güzel şehrinde, dünyanın en güzel insanlarını ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi. Dev adamların kıyasıya mücadelesine tanık olmak için Kleopatra Plajı’nı dolduran vatandaşlar ve turistler, organizasyona tam not verdiler. Yarışların ikinci etabının yarın İskele Yapay Şelale önünde saat 14.00’de başlayacağı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 23:44