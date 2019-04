Destici Alanya'da konuştu: 'İdam istiyoruz'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı'nı Alanya'da gerçekleştiriyor. Hedef Resort Otel çatısı altında organize edilen toplantı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımlarıyla bugün başladı. Yerel yönetimlerde vizyon ve hedeflerin konuşulacağı toplantı 2 gün sürecek.

'İSTİSMARCILAR VE TERÖRİSTLER İDAM EDİLMELİ'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yapmış olduğu açılış konuşmasında Küçükçekmece'de yaşanan istismar vakasıyla birlikte yerel seçim sürecine değindi. Destici "Öncelikle sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İki gün boyunca Alanya'da gerçekleştireceğimiz il başkanları ve yerel yöneticiler toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli arkadaşlar 12 yıl önce seçilmiş sivil hükümete karşı e darbe yapıldı. Partimiz bütün darbelerde olduğu gibi bu darbede de bir kaya gibi durdu. Bugünlerde hepimizin yüreğini yakan bir hadise yaşadık. Haince kahpece gerçekleşen cinsel istismarları lanetliyoruz. Gerekli cezai işlemin uygulanmasını istiyoruz ve takipçisiyiz. Bu tip cinsi sapıkların idam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuğa yönelik istismar vakaları ve teröristler için idamın geri getirilmesi talebimizi 2 milyon imza ile meclisle paylaştık. Ama malesef şu ana kadar samimi bir adım atanı görmedik. BBP'nin bu girişiminde grup olarak yanımızda duran kimse yok. Bir seçim daha geride kaldı. Öncelikle sonuçların devletimize milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Ben her birinize verdiğiniz emekler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sizden razı olsun, her daim muhafaza etsin. Biz öncelikle ülkemiz, milletimiz ne kazandı ona bakarız. İki önemli kazanımı var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'nin geriletilmiş olmasıdır. İkincisi de 16 Nisan'ın ardından oluşan tek adam rejimi algısını kıracak bir biçimde demokrasi kazandı. İtirazlar elbette ki oldu. Böyle bir hak varsa, herkes bu hakkı kullanabilir. Önemli olan YSK'nın kararıdır. YSK da yasalara göre hareket etmelidir. Vereceği karara da saygı duyacağımızı şimdiden söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Bu seçimler gösterdi ki, seçim yasasında yapmamız gereken önemli değişiklikler var. 31 Mart'ta yapmış olduğumuz bu seçimi kış şartlarından kurtarmamız gerekiyor. İttifaklar yapıldı. Gayri yasaldı. Madem ki ittifaklar yapılacak bunu yasal hale getirmek ve kanunu bir an önce çıkarmak gerekiyor. Üçüncüsü ise sahada var olan adaletsizlik. Seçime 12 parti katılıyor lakin 5 tanesi hazineden destek alıyor. Bu adil değildir. Seçim barajının kaldırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİME HER DAİM DESTEK VERECEĞİZ'

Destici tarım ve üretimin önemine dikkat çektiği konuşmasına şu ifadelerle devam etti: "Üreten, halka ve şehre değer katan yerel yönetimler gerekiyor. Üretimin kalitesi ve verimliliğini yükseltecek bir yol haritası izleyeceğiz. Planlamada tarım alanlarını korumak en büyük hedeflerimizden biri olacak. Alanya'da bile bulunduğumuz bu bölgeler eskiden, çok değil 40 yıl evvel tarım alanlarıydı. Alanya'da turizm önemli. Bu anlamda bir farkı var. Lakin üreten herkesi desteklemek gerekiyor. Hangi ürünlerde rekabet gücümüz var? Bu ürünlerde rekabet gücüne sahip olmamız üretimin belirli bölgelerde yoğunlaşmasıyla sağlandı. Bu noktada bir devlet aklına da ihtiyaç var. Bizler hatırlatmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte belediyelerimiz gereken alt yapıyı hazırlayarak destek olacaklar. Devlet üretim yapanlara karşı bakış açısını değiştirmesi gerektiğini kabul etmeli. Koruyucu ve her daim destekleyici olmalı."

