Destek müjdesi

BAKAN Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da kendi hesabı üzerinden, hayvancılık sektörünü yakından ilgilendirecek değerlendirmelerde bulundu. 2015 yılında 53 kalemde dağıtılan hayvancılık desteklerinin 2016 planlamasının sektör için büyük önem taşıdığını belirten Bakan Çelik, bu yıl içinde hayvancılığa 3.2 milyar lira destek verileceğini açıkladı.

ÇELİK ÜRETİCİLERİ DİNLEYECEK

Bakan Çelik ayrıca belirli aralıklarla gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri kapsamında bugün hayvan üreticilerinin sorun ve taleplerini dinleyecek.

Bugün saat 09.30’da, 0 530 104 37 80 numaralı hattan hayvan üreticileriyle bizzat görüşecek olan Çelik, Twitter’dan yaptığı duyuruda söz konusu görüşmelerde özellikle hayvancılık sektörüne yönelik destekler üzerinde durulacağını belirtti.