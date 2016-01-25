Destek müjdesi

25 Ocak 2016 Pazartesi 22:15
BAKAN Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da kendi hesabı üzerinden, hayvancılık sektörünü yakından ilgilendirecek değerlendirmelerde bulundu. 2015 yılında 53 kalemde dağıtılan hayvancılık desteklerinin 2016 planlamasının sektör için büyük önem taşıdığını belirten Bakan Çelik, bu yıl içinde hayvancılığa 3.2 milyar lira destek verileceğini açıkladı.
ÇELİK ÜRETİCİLERİ DİNLEYECEK
Bakan Çelik ayrıca belirli aralıklarla gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri kapsamında bugün hayvan üreticilerinin sorun ve taleplerini dinleyecek.
Bugün saat 09.30’da, 0 530 104 37 80 numaralı hattan hayvan üreticileriyle bizzat görüşecek olan Çelik, Twitter’dan yaptığı duyuruda söz konusu görüşmelerde özellikle hayvancılık sektörüne yönelik destekler üzerinde durulacağını belirtti.
Geçtiğimiz haftalarda yaptığı telefon görüşmelerinde çeltik, süt ve su ürünleri üreticilerinin talep ve sorunlarını dinleyen Çelik’in bu uygulaması önümüzdeki günlerde de sürecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53