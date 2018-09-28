Derya Alabora Antalya'ya geliyor

8 EKİM Pazartesi günü saat 20.00'de Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek oyunun biletleri, Biletix, Hacı Saad Restaurant, Kırmızı Kalem Sanat ve Nabu Sahaf Kitabevi'nde satışa çıktı. Ali Kemal Güven'in yazdığı, Naz Erayda'nın yönettiği oyun, Umut Organizasyon'un katkılarıyla izleyiciyle buluşuyor.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

'Efsane Kadın', "Bir kadını gerçekten 'efsane' yapan nedir?" sorusuna cevap arayan tek kişilik bir komedi. Oyunun konusu ise şöyle; 80'li ve 90'lı yıllarda 'Kızıl Bomba' olarak tanınan sahne ve sinema yıldızı Efsane Pars, kaldığı otel odasında vurulmuş halde bulunur. İntihar mı etmiştir yoksa biricik köpeği Fondip'i de alarak kaçan genç sevgilisi tarafından vurulmuş mudur? Ülkenin bütün sabah programları Efsane ile çalkalanır. Onlar Efsane'yi kendi bildikleri gibi tartışırken, izleyici ise her şeyini erkekler, aşk ve şöhret için feda etmiş bir kadının en renkli, en eğlenceli ve en derin hatıralarına doğru yolculuğa çıkar.