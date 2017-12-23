Dere taştı, bazı köyleri su bastı

BUGÜN zaman zaman İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Şile Pot Deresi taştı. Eski İstanbul Şile Yolu boyunca uzanan bazı köylerde su baskınları yaşandı.
Yaşanan sel nedeniyle kullanılmayan hurda bir otomobilin suların içinde kaldığı görüldü. Bazı köylerde yaşanan sel ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çiftliği sel yaşanan bir vatandaş, “Sabah 9 gibi geldiğimizde çiftliğe aşağı yukarı tellere kadar gelmişti. Yağmur aşağı yukarı 30-40 saattir hiç durmadı, derenin taşması normaldir. Senede 2-3 kere yaşıyoruz. Erenler, Kalender, Yeşilvadi köylerini etkilemiştir” dedi. İHA
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