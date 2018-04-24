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Depremin izi gün ağarınca ortaya çıktı, okullar tatil edildi!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 13 kişi yaralanırken, evlerde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Tüm okullar bir gün tatil edildi

Depremin izi gün ağarınca ortaya çıktı, okullar tatil edildi!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 13 kişi yaralanırken, evlerde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Tüm okullar bir gün tatil edildi

24 Nisan 2018 Salı 09:31
Depremin izi gün ağarınca ortaya çıktı, okullar tatil edildi!
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BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremde ilçede merkezi ve köylerde 13 kişi yaralandı. Tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

5,1 İLE SALLANDILAR
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 9,17 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

"ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ"
Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.
İlçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.

SARSINTILAR SABAHA KADAR DEVAM ETTİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Depremin ardından bölgede artçılar sabaha kadar devam etti. Saat 07.11'e kadar büyüklükleri 1.0 ile 3.4 arasında değişen 32 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

VATANDAŞLAR, GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ
Yaşanan panik sırasında 13 kişi hafif yaralanırken, ilçede yıkılan bir evin zemin katındaki ahırda 200 küçükbaş hayvan telef oldu, bazı hayvanlar ise yaralandı. Depremin olduğu bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ekipler, yıkılan ve hasar gören yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışması yaparken, depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, dışarıda sabahladı.

TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİ
Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm okullar tatil edildi. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

VATANDAŞLAR EŞYALARINI KURTARMA TELAŞINA GİRDİ
Deprem sonrasında vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar kısmen veya büyük kısmı yıkılan binalara girerek hayatlarını hiçe saydı. Vatandaşlar evlerinde bulunan eşyaları çıkartmanın telaşına düştü.5.1 büyüklüğündeki deprem ile birlikte büyük panik yaşayan, artçı sarsıntılara aldırış etmeyen vatandaşlar eşyaları tek tek çıkarttı.

147 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
Samsat ilçe merkezi Yavuzselim Mahallesinde Hacı Berk'e ait iki katlı ev yıkıldı. Ahır olarak kullanılan evin alt katında bulunan 150 küçükbaş hayvan yıkılan evin altında kaldı.
AFAD ve İtfaiye ekipleri küçükbaş hayvanları canlı olarak kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Küçükbaş hayvanlara ulaşmak için iş makineleriyle delik açıldı. Ekipler ahıra ulaştı ancak içindeki hayvanların telef olduğunu gördü. Ekipler 3 adet küçükbaş hayvanı canlı olarak kurtarabildi.

DEPREMZEDELER YAŞADIKLARINI ANLATTI
Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı. Depremzedelerden Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, sarsıntılar nedeniyle babasına ait evin kolonlarında hasar oluştuğunu dile getirdi. Geçen yılki depremi de yaşadığını anlatan Yılmaz, korktuklarını ifade ederek, ilçenin başka bir yere taşınmasını istediklerini belirtti. Yılmaz, "90 yaşındaki annemle babamın yaşadığı evde zarar var. Adıyaman merkezde yaşıyordum, depremi duyunca nasıl geldiğimi inanın hatırlamıyorum. Annem ve babam evde mahsur kalmıştı, sağ olsunlar kapıyı kırıp kurtarmışlar." dedi.

"TEK TESELLİMİZ CAN KAYBI YAŞANMAMASI"
İlçe esnafından Mustafa Yakaryılmaz da deprem sırasında panik yaşadıklarını ifade etti.
Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyen Yakaryılmaz, "Zaten evlerimizin çoğu boştu, kalanlar da darbe yedi. Geçen seneden beri evlere girmiyorduk. Ayakta kalan evler de gitti. Mağduruz ama Allah'tan gelene yapacak bir şey yok." diye konuştu.

GEÇEN YIL DA 5,5 İLE SALLANMIŞTI
Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Peşinden çok sayıda artçı depremin de yaşandığı ilçede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, Samsat merkez ve köylerinde 2 bin 48 yapının bin 289'unun ağır hasarlı, 168'inin orta hasarlı, 542'sinin de az hasarlı veya hasarsız olduğu, buna göre ilçe merkezindeki yapıların yüzde 78'inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5'inin ağır hasarlı olduğu belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanSamsatDeprem
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