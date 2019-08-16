Depreme karşı 7/24 hazır bekliyorlar

TÜRKİYE Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Antalya Şubesi personeli, olası afet için 7 gün 24 saat telsizlerin başında hazır bekliyor. 'YM4KA' çağrı koduyla anılan TRAC Antalya İstasyonu'na bağlı amatör telsizciler, zaman zaman bir araya geldikleri istasyonda cihazlarının bakımını gerçekleştirip, olası afet durumlarına karşı durum değerlendirmesi yapıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği yapan TRAC, olası afet halinde iletişim görevini üstleniyor. Tüm haberleşme araçlarının sustuğu anda devreye giren amatör telsizcilerin en büyük sınavı, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 6.8'lik 1999 Gölcük depremi oldu. Saat 03.02'de Kocaeli Gölcük merkezli depremden birkaç saat sonra harekete geçen TRAC Antalya ekibi, kendi imkanlarıyla gittikleri deprem bölgesinde mobil istasyonlarını kurdu. Depremle ilgili son durumu ve acil ihtiyaçları İçişleri Bakanlığı önüne kurulan başka istasyona aktaran amatör telsizciler, günlerce bölgede görev alarak, enkaz altında kalan yüzlerce kişiyi kurtarma çalışmalarına da katıldı.

İLK KEZ YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER

Bir taraftan depremin verdiği hasarı ortadan kaldırmaya çalışan diğer yandan kopan iletişimi sağlayan TRAC, bu sene 20'nci yılını dolduran afetle ilgili ilk defa yayınlanan görüntüleri paylaştı. Amatör telsizci olan Ekrem Çiçek tarafından kayda alınan görüntülerde yıkılan binalar ve insanlar dikkati çekiyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de ziyaret ettiği afet bölgesinde enkaz altında yaşamını yitiren yetişkin ve çocuk da görüntülere yansıyor. Enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmalarının da yansıdığı görüntülerde, beton bloklar altında birinin olduğunu fark edenlerin 'doktor' diye bağırması ve yardım istemesi de görüldü. Öte yandan yıkılan binanın hasara neden olduğu ve üzerinden silindir geçmiş gibi birbirine geçen 2 otomobil de görüntülerde yer aldı.

TRAC Genel Sekreteri Muhsin Bozkurt, 'hayalet şehri' andıran ve enkazlar arasında canlı arayan kişilerin de dikkat çektiği görüntülerle ilgili felaketin boyutunu tarif etmenin imkansız olduğunu söyledi. Orada bulunduğu süre içinde depremin etkilerini hissettiğini söyleyen Bozkurt, "İnsanlar ilk başlarda şokun verdiği etkiyle hiçbir şey yapmadan öylece duruyorlardı. Biz hemen bir ihtiyaç listesi oluşturup ilgili kamu kurumları arasında iletişim kurduk. Bakanlığa ilettiğimiz ihtiyaç listesi hemen karşılandı" diye konuştu.

DEPREMDEN 3 GÜN SONRA FERYAT KOPTU

İlk 2 gün bölgedekilerin hiçbir şey yapmadan bir şey olmamış gibi beklediğini ve bu duruma çok şaşırdığını anlatan Muhsin Bozkurt, "İnsanlar o kadar şok geçirmiş ki elleri koynunda öylece duruyorlar. Ne zaman ki depremin 3'üncü gününe girdik, bir anda insanlar kendine geldi ve feryatlar kopmaya başladı" dedi.