Depremde yıkılan minarede malzemeden çalmışlar

D-100 Karayolu'nun hemen yanında yer alan Avcılar girişindeki bahçesinde Avcılar Müftülüğü hizmet binası ve Kuran kursu bulunan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi depremde yıkıldı. Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından cami, 1 gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlendi. Cami ve diğer minarenin şu anda yıkılma riski bulunmadığı değerlendirilirken yıkılmasına karar verilen devrilen minarenin kaldırılması için sürdürülen yazışmalar sonunda sonuç verdi. Minarenin kesilerek kaldırılması için bir firma ile anlaşıldı. Bugün saat 10.00 sıralarında gelen görevliler, Avcılar'ın Merkez Mahallesi çıkışındaki D-100'e bağlantı yolunu trafiğe kapatırken, vinç yerleştirildi. Bugüne kadar İstanbul ve çevresinde çok sayıda cami ve minaresinin yıkımında görev yapan uzmanlardan Yücel Özden, yaklaşık 40 kişilik ekiple çalışmalara başladıklarını belirterek, 20'şer tonluk parçaları kesip vinç ile yere indireceklerini söyledi.

"Başka yerlerde de aynı durum vardı"

Özden, "Bu minarelerin yapımında denetim olmamış. Minarenin içine de merdiven koymamışlar. Kopan yerde 8'lik demir var. Oysa en az 14-16'lık demir olması lazım. Bunun yanı sıra içinde birbirini tutacak merdivenler olması lazım. İçinde merdiven de yok. Rüzgâr vurduğu zaman zayıf yerden kopar. Bu sadece Avcılar'daki camiye özgü bir şey değil. Başka yerlerde yıktığımız cami minarelerinde de aynı durum vardı. Bağımsız yapmışlar. İndirirken devriliyor veya açılmış, patlamış. Böyle eski yapılarda hep sıkıntılar var" diye konuştu. Özden, minare çevresinin 5 metre 80, içinin 5 metre 20 santimetre olduğunu, kesildikten sonra zincirlerle indirilecek parçaların terazi hassaslığında dengede tutulması gerektiğini çalışmaların akşam saatlerinde tamamlanacağını söyledi.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, caminin veya diğer minare için risk raporu bulunmadığını ifade ederken caminin kısa sürede ibadete açılabileceğini söyledi.