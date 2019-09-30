Deprem uzmanları İstanbul'da! Tarih verip acı gerçeği ortaya koydu
Yerel yönetimlerin inceleme yaparak hasarlı olarak değerlendirdiği ve mühürlenen binaların durumunu tespit amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 34 ilden uzmanları İstanbul'a gönderdi. Uzmanlar 1999 yılı depreminden önce yapılan binaların beton kalitesinin çok düşük olduğunu tespit etti
SİLİVRİ açıklarında Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara hız verdi. Yerel yönetimlerin inceleme aldığı ve hasarlı olarak değerlendirip mühürlediği binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 34 ilden uzmanları İstanbul'a gönderdi. Uzmanlar tek tek binaları inceleyerek rapor tuttu.
BİNALAR UZMAN KONTROLÜNDE
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere bildirilen ve yapılan ön incelemeler üzerine mühürlenen, ikinci inceleme ardından mühürleri kaldırılan binaların durumunu tespit etmek amacıyla çalışma yapılmasını kararlaştırıldı. Bakanlık, İstanbul'daki yoğun başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla 34 ildeki uzmanları megakente kaydırarak, ayrı ekipler oluşturdu. Ekipler tüm ilçelere dağılarak belediyelerin belirlediği binalara giderek ayrı ayrı tespit yapıp, ev sahipleri ve kiracılarla görüşürken, gözleme dayalı ikinci testleri yaptı.
65 HASARSIZ, 9 HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİ
Avcılar'da belediyenin mühürlediği 4 ayrı bina Bakanlığın görevlendirdiği uzmanlar tarafından incelendi. Yapılan açıklamalarda 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu okullardan ikisinin Silivri'de bulunduğu, Avcılar'da hasarlı okul veya resmi kurum bulunmadığı kaydedildi.
99 ÖNCESİ BİNALARIN DURUMU KÖTÜ
Uzmanların yaptığı gözlemlerde mühürlenen veya riskli olduğu için girilmemesi istenen binaların genellikle 1999 depreminden önce yapıldığı, bodrum katlarındaki kolon ve kirişlerin demirlerinde korozyon ve beton kalitesinin çok düşük olduğu görüldü. Bu binaların performans testlerinden geçirilmesi gerektiği kiracı veya konut sahiplerine bildirildi.
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