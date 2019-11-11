Deprem paniği

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Harran ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.