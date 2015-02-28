Deprem Akdeniz'i salladı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz Doğu Baseni'nde saat 14.00'te Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Denizin 8.6 kilometre altında meydana gelen depremin en yakın yerleşim yeri olarak Demre İlçesi'ne 415 kilometre uzaklıkta yaşandığı belirtildi.

Açıkta meydana gelen deprem, Antalya'nın batı ilçelerinde hissedilmedi.



