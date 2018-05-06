Depoda cesedi bulundu. Yaşamına son verdi

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu önesürülen su tesisatçısı 57 yaşındaki Hasan Yılmaz, intihar etti. Yılmaz, evinin altındaki depoda kendini asarak yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yılmaz’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından İlkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Mahmutlar’da toprağa verilecek.
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