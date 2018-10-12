Denizli’de Alanyalı buluşması

Toygar DİM

SADECE öğrencileri değil, ailelerini de Denizli’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Denizli İl Emniyet Müdürü Demir, gurbetteki Alanyalılara kucak açmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Kendisini ziyaret eden Alanyalı öğrencilere özel tasarım Alanyaspor forması hediye eden Demir, öğrencilerin sorunlarını dinledi. Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Demir, öğrencilerle Alanya üzerine uzun uzun sohbet etti. Birlik ve beraberliğin Yörüklerin doğasında olduğuna vurgu yapan Demir, gurbette birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Alanyalı öğrenciler ise misafirperverliği için Demir’e teşekkür ettiler. Öğrenciler, ziyaretin ardından Demir ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

