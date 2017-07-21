Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Denizi olmayan ilçelere Türel jesti

Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde denizi olmayan ilçelerdeki gençler için "15 Temmuz Diriliş Gençlik Kampı" düzenlendi. Gençler üç gün boyunca sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu eğlenceli günler geçirdi

Denizi olmayan ilçelere Türel jesti

Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde denizi olmayan ilçelerdeki gençler için "15 Temmuz Diriliş Gençlik Kampı" düzenlendi. Gençler üç gün boyunca sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu eğlenceli günler geçirdi

21 Temmuz 2017 Cuma 14:20
Denizi olmayan ilçelere Türel jesti
banner404

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya İl Temsilciliği ve Antalya İl Müftülüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Diriliş Gençlik Kampı’nda denizi olmayan ilçelerdeki gençler üç gün boyunca Antalya’da ağırlandı. Gençlerin sosyal ve kültürel alanda gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan Diriliş Gençlik Kampı’na katılan gençler, ilk olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç’ın Uncalı Şehitliği’ndeki mezarını ziyaret ederek dua etti.
GENÇLER DESTAN YAZDI
Ardından Kepez Kent Ormanı Otağı’nda Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Antalya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fatih Tunç, İl Müftülüğü Murakıbı Nurettin Uğurlu ve Türkiye Gençlik Vakfı Antalya İl Temsilcisi Levent Ortak’ın katılımlarıyla '15 Temmuz Ruhu ve Milli Gençlik Şuuru' üzerine gençlerle sohbet edildi. İl Müftüsü Osman Artan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gençlerin destan yazdığını hatırlattı.
KIZ KAMPI İLE DEVAM EDECEK
Gençler kamp süresinde Antalya Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. Kaleiçi’ni gezerek tarihin bıraktığı eserleri tanıma fırsatı bular gençler, Antalya turu atarak Lara Plajı’nda denize girdi. Bol bol etkinlik yapan gençler bowling oynadı, Sarısu Plajı’nda kamp ateşi yaktı. 15 Temmuz Diriliş Gençlik Kampı’nın son gününde ise yat turu ve sinema etkinliği gerçekleştirildi. 3 gün boyunca Antalya’da dolu dolu vakit geçiren gençler, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti. Diriliş kampı 1-2-3 Ağustos’ta da kız öğrencilerin kampı ile devam edecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir BelediyesiTÜGVATürkiye Gençlik Vakfı15 Temmuz Diriliş Gençlik Kampı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim