Denizi olmayan ilçelere Türel jesti

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya İl Temsilciliği ve Antalya İl Müftülüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Diriliş Gençlik Kampı’nda denizi olmayan ilçelerdeki gençler üç gün boyunca Antalya’da ağırlandı. Gençlerin sosyal ve kültürel alanda gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan Diriliş Gençlik Kampı’na katılan gençler, ilk olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç’ın Uncalı Şehitliği’ndeki mezarını ziyaret ederek dua etti.

GENÇLER DESTAN YAZDI

Ardından Kepez Kent Ormanı Otağı’nda Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Antalya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fatih Tunç, İl Müftülüğü Murakıbı Nurettin Uğurlu ve Türkiye Gençlik Vakfı Antalya İl Temsilcisi Levent Ortak’ın katılımlarıyla '15 Temmuz Ruhu ve Milli Gençlik Şuuru' üzerine gençlerle sohbet edildi. İl Müftüsü Osman Artan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gençlerin destan yazdığını hatırlattı.

KIZ KAMPI İLE DEVAM EDECEK

Gençler kamp süresinde Antalya Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. Kaleiçi’ni gezerek tarihin bıraktığı eserleri tanıma fırsatı bular gençler, Antalya turu atarak Lara Plajı’nda denize girdi. Bol bol etkinlik yapan gençler bowling oynadı, Sarısu Plajı’nda kamp ateşi yaktı. 15 Temmuz Diriliş Gençlik Kampı’nın son gününde ise yat turu ve sinema etkinliği gerçekleştirildi. 3 gün boyunca Antalya’da dolu dolu vakit geçiren gençler, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti. Diriliş kampı 1-2-3 Ağustos’ta da kız öğrencilerin kampı ile devam edecek.