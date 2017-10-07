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Denize düşen genç boğuldu,muhtar isyan etti "Buradan 19 kişi düşüp boğuldu"

Sarıyer'de sahilde bir kişi denize düşerek boğuldu.Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı sahilde saat 12.00 sıralarında balıkçılar denizin içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi

Denize düşen genç boğuldu,muhtar isyan etti "Buradan 19 kişi düşüp boğuldu"

Sarıyer'de sahilde bir kişi denize düşerek boğuldu.Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı sahilde saat 12.00 sıralarında balıkçılar denizin içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:18
Denize düşen genç boğuldu,muhtar isyan etti "Buradan 19 kişi düşüp boğuldu"
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OLAY yerine gelen Sahil Güvenliğe  bağlı DEGAK dalgıç timleri kişiyi bulunduğu yerden alarak karaya çıkartı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği kişinin öldüğünü belirledi.
DAYISI OLAY YERİNDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ölen kişinin üst aramasında çıkan kimlikten İlker Kaçan (26) olduğu tespit edildi. Kaçanın sahil kenarında otururken denize düştüğünü ve yüzme bilmediği için boğulduğu iddia edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekti. Haberi alıp olay yerine gelen  dayısı  gözyaşlarını tutamadı.Başka bir yakını ise baygınlık geçirdi.

YENİ EVLİ VE EŞİ HAMİLEYDİ

Yeni evli ve eşinin 3 aylık hamile olduğu da öğrenilen İlker Kaçan'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'19 KİŞİ BURADA DENİZE DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ'

Büyükdere Mahallesi muhtarı Ali  Yazıcı, "Sarıyer'in 38 muhtarı olarak biz evlere taziye ziyaretine gidip o acılı annelerin yüzlerine bakmak istemiyoruz. Biz bu konuyu Büyükşehir Belediyesi'ne fazlaca taşıdık. Burada kenar korkuluklarının olmayışından dolayı 19 kişi  denize düşüp hayatını kaybetti. Biz Sarıyer Büyükdere Kazıklı Yolumuzda artık biz bu acıları yaşamak istemiyoruz. Bu boğulma vakaları hep oluyor. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce bir genç kardeşimiz, bundan iki ay önce bir yaşlı amcamız, balıkçı bir ağabeyimiz ayağı ipe takılması sonucu denize düştü. Şu anda bahsetmiş olduğumuz yer, bir insan düştüğünde paçasına kadar ıslanacak bir yer değil. Bir insan boyunu 7 veya 9 kat geçecek bir yerden bahsediyoruz" diye konuşup yetkililerden yardım istedi.Polis olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
SarıyerDenizBoğulma
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