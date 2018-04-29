Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Uzun iş saatleri kaygı ve stresi artırıyor
Uzun iş saatleri kaygı ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Denize 'dip' bucak temizlik. Dalgıçlar geleneği sürdürdü

Alanya Belediyesi ve Alanya Rotary Kulübü işbirliğinde 'Dip Temiz, Tertemiz' etkinliğinin 3'üncüsü gerçekleştirildi

Denize 'dip' bucak temizlik. Dalgıçlar geleneği sürdürdü

Alanya Belediyesi ve Alanya Rotary Kulübü işbirliğinde 'Dip Temiz, Tertemiz' etkinliğinin 3'üncüsü gerçekleştirildi

29 Nisan 2018 Pazar 13:18
Denize 'dip' bucak temizlik. Dalgıçlar geleneği sürdürdü
banner404

MAVİ bayraklı otellerin de destek verdiği etkinliğe, Alanya Rotary Kulübü dalgıçları, Alanya´da faaliyet gösteren dalış okullarının profesyonel dalgıçları, Alanya Belediyesi'nin yüzey temizleme aracı ´Wasteddin´ ve sörfçüler katıldı. Alanya Tersanesi önünde dip taraması yapılırken deniz dibinden çıkarılan atıklar sörfçüler ve Wasteddin´in yardımı ile toplandı. 

'DENİZ ARTIK DAHA TEMİZ' 
Etkinlik hakkında bilgiler veren, proje ortaklarından Alanya Rotary Kulübü Başkanı Ali Aral, “Alanya´nın sadece yer üstü değil deniz altı güzelliklerinin de öne çıkmasını istiyoruz. Şu an emekleyen bir proje. Önümüzde ki yıl Türkiye´deki tüm Rotary kulüplerini dalış turizmi için Alanya'ya davet edip daha sonra uluslararası boyuta taşımak istiyoruz. Alanya Belediyesi 3 yıldır bize bu projede büyük katkı veriyor. Biz biraz da çevre temizliğine dikkat çekmek için dalış esnasında denizdeki pislikleri de alıyoruz. Bu yıl şunu fark ettik denizdeki temizlik geçen yıllara oranla artmış. Demekki doğru şeyler yapınca hedefe ulaşılıyor. Deniz temizliği demek sadece denize atılan pislik değil çevreye sokağa atılan pislikler izmaritlerde denize gidiyor.  Çevreyi temiz tutalım ki denizimizde temiz olsun” dedi. 

BELEDİYEDEN TAM DESTEK 
Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürü Sevda Erdoğmuş ise etkinlik hakkında şöyle konuştu: “Dalgıçlarımız deniz dibindeki güzelliklere şahit oldu. Ancak çok sevindirici bir durum denizlerimiz temiz. Alanya Belediyesi olarak bu tip etkinlikleri destekleme devam edeceğiz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyaDenizSezonYazDipTemizlikDalgıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toklu'dan imar affı söylentilerine son
Toklu'dan imar affı söylentilerine son
Günlerdir aranıyordu. Bakın ne halde bulundu
Günlerdir aranıyordu. Bakın ne halde bulundu
Örgüt davasına 7 tutuklama
Örgüt davasına 7 tutuklama

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim