Denize 'dip' bucak temizlik. Dalgıçlar geleneği sürdürdü

MAVİ bayraklı otellerin de destek verdiği etkinliğe, Alanya Rotary Kulübü dalgıçları, Alanya´da faaliyet gösteren dalış okullarının profesyonel dalgıçları, Alanya Belediyesi'nin yüzey temizleme aracı ´Wasteddin´ ve sörfçüler katıldı. Alanya Tersanesi önünde dip taraması yapılırken deniz dibinden çıkarılan atıklar sörfçüler ve Wasteddin´in yardımı ile toplandı.

'DENİZ ARTIK DAHA TEMİZ'

Etkinlik hakkında bilgiler veren, proje ortaklarından Alanya Rotary Kulübü Başkanı Ali Aral, “Alanya´nın sadece yer üstü değil deniz altı güzelliklerinin de öne çıkmasını istiyoruz. Şu an emekleyen bir proje. Önümüzde ki yıl Türkiye´deki tüm Rotary kulüplerini dalış turizmi için Alanya'ya davet edip daha sonra uluslararası boyuta taşımak istiyoruz. Alanya Belediyesi 3 yıldır bize bu projede büyük katkı veriyor. Biz biraz da çevre temizliğine dikkat çekmek için dalış esnasında denizdeki pislikleri de alıyoruz. Bu yıl şunu fark ettik denizdeki temizlik geçen yıllara oranla artmış. Demekki doğru şeyler yapınca hedefe ulaşılıyor. Deniz temizliği demek sadece denize atılan pislik değil çevreye sokağa atılan pislikler izmaritlerde denize gidiyor. Çevreyi temiz tutalım ki denizimizde temiz olsun” dedi.

BELEDİYEDEN TAM DESTEK

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ise etkinlik hakkında şöyle konuştu: “Dalgıçlarımız deniz dibindeki güzelliklere şahit oldu. Ancak çok sevindirici bir durum denizlerimiz temiz. Alanya Belediyesi olarak bu tip etkinlikleri destekleme devam edeceğiz" dedi.