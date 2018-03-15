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Denize atlayan kadın son anda kurtarıldı

Sarıyer sahilinde gelen bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini denize attı. Denizde çırpınan kadın son anda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Denize atlayan kadın son anda kurtarıldı

Sarıyer sahilinde gelen bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini denize attı. Denizde çırpınan kadın son anda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

15 Mart 2018 Perşembe 08:18
Denize atlayan kadın son anda kurtarıldı
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OLAY, saat 04:00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksi ile Baltalimanı sahiline gelen Kadın, taksiden inerek yürümeye başladı. Bir süre yürüdükten sonra çantasını yere bırakan kadın daha sonra kendini boğazın soğuk sularına bıraktı. Bir süre sonra geri dönen taksi şoförü Kadını indirdiği yerde bulamadı. Ne olduğunu anlamayan taksi şoförü, kadının suda çırpındığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin çağrılmasıyla denize atlayan kadın sudan çıkartıldı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen Kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Olayın şoku ile güçlükle konuşan ve soyadı öğrenilemeyen Aysun isimli Kadın’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

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