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Denize atlayan genç kadını balıkçılar kurtardı

Taksi ile Rumeli Hisarı önüne gelen genç kadın, taksiyi durdurarak kendini denize attı. Denizde çırpınmaya başlayan kadını etraftaki balıkçılar kurtardı

Denize atlayan genç kadını balıkçılar kurtardı

Taksi ile Rumeli Hisarı önüne gelen genç kadın, taksiyi durdurarak kendini denize attı. Denizde çırpınmaya başlayan kadını etraftaki balıkçılar kurtardı

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:32
Denize atlayan genç kadını balıkçılar kurtardı
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SARIYER Rumeli Hisarı önünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Şişli'den taksiye binen Zehra K. (21) Rumeli Hisarı önüne gelince taksiden indi. Birden koşmaya başlayan kadın, kendini boğazın serin sularına bıraktı. Ne olduğunu anlayamayan taksi şoförü Nizam Kadıoğlu, genç kadının peşinden koşsa da yetişemedi. Taksi şoförü, genç kadının suda çırpındığını görünce etraftaki balıkçı teknelerinden ve sabah koşusu için sahile gelenlerden yardım istedi. Bir yandan da olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi çağırdı.  

BALIKÇI TEKNELERİ KURTARDI

Sahile yanaşan balıkçı tekneleri  Zehra K.'yi kıyıya çıkarttı. Üşümemesi için üzerine havlu örtülen Zehra K. gelen ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Taksi şoförü Nizam Kadıoğlu, "Şişli'den taksiye bindi. Bebeğe gideceğini ve sahilde yürüyeceğini söyledi. Rumeli Hisarı önüne gelince arabayı durdurdu. Taksiden inerek denize atladı. Orada bir amca vardı. Yardım etti. Ben de durumu sağlık ekiplerine bildirdim. Sahile yakın olan balıkçı tekneleri kadını kurtararak kıyıya çıkardı" diye konuştu.

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SarıyerDenize Atlayan Kızİntihar
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