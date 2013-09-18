Denizden 'Turist' yağdı

KIBRIS Rum kesiminin Limasol Limanı'ndan gelen İtalyan Costa Mediterranea isimli lüks gemiyle Alanya’ya İtalyan, Fransız, Alman, İsrail, İngiliz, İspanyol, Belçika, Avusturya ve malta’dan oluşan 2 bin 42 yolcu ile 847 mürettebat geldi. Yolcuların büyük bir kısmı tur otobüsleri ve safari jep ve taksilerle tarihi ve ören yerlerine gezmeye gitti. Bir kısmı ise çarşı içerisinde gezip alış veriş yapmayı tercih etti.

Alanya’ya bu yıl ilk gelen ve yılsonuna kadar 6 sefer daha düzenleyecek olan gemide 35 farklı milliyetten yolcu bulunmakta. 85 bin 619 groston, 293 metre boyunda, 14 katlı 5 yıldızlı gemi akşam saatlerinde Rodos adasına hareket edecek.

Karavan Turizm Akdeniz Bölge Müdürü Sami Simi, “Alanya’ya 6 hafta boyunca gelip sezonu bitireceğiz. Eskiden Alanya’ya 100 bin yolcu getiriyorduk. İsrail olayından dolayı düşüşler yaşadık. Önümüzdeki yıldan itibaren İsrail olayının çözüleceğini düşünüyorum. Tekrar 100 bin 150 binlere çıkacağız. Bu yıl 40 dolayında seferde 50 bine yakın yolcu geldi. Kasım ayı ortalarına kadar 20’ye yakın sefer daha yapmayı planlıyoruz” dedi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği gemiden inen yolcular şehir haritası dağıttı.