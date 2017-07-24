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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Denizden cansız bedeni çıkarılan adam, hastanede dirildi

Çanakkale Şehir İskelesi'nden denize düşen İbrahim Işık, yaşam fonksiyonları durmuş halde sudan çıkarılmıştı. Işık, hastanenin acil servisinde yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü

Denizden cansız bedeni çıkarılan adam, hastanede dirildi

Çanakkale Şehir İskelesi'nden denize düşen İbrahim Işık, yaşam fonksiyonları durmuş halde sudan çıkarılmıştı. Işık, hastanenin acil servisinde yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:08
Denizden cansız bedeni çıkarılan adam, hastanede dirildi
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ÇANAKKALE Şehir İskelesi'nden denize düşen İbrahim Işık, yaşam fonksiyonları durmuş halde sudan çıkarılmıştı. Işık, hastanenin acil servisinde yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü
YAŞAM FONKSİYONLARI DURMUŞ HALDE BULUNDU

Bölgedeki  Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SAGET-7 botu ile  Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi sevk edildi. Işık'ın yaşam fonksiyonları durmuş halde olan bedeni, yaklaşık 15 dakika süren arama çalışmalarının ardından, iskeleden 5 metre açıkta dalgıç polisler tarafından suyun 7 metre dibinde bulundu.
HASTANEDE YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ

Işık, deniz polisine ait bot ile eski  Kilitbahir Feribot İskelesi'ne getirildi. Denizden sedye ile kıyıya çıkarılan Işık, ambulansla  Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, burada yapılan müdahalelerle yaşama döndürüldü ve Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Işık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Sahil Güvenlik KomutanlığıAcil ServisKilitbahirÇanakkalePolis
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