Denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar

MURATPAŞA Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 80'inci yıl dönümünde düzenleyeceği anma programı hazırlıklarına devam ediyor. Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Türk Hava Kurumu Antalya Şubeleri, Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü Derneği, Antalya Bisiklet Platformu, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, S.S 200 No'lu Yelkenli Yat Motorlu Taşıyıcı Kooperatifi, Muratpaşa Belediyespor ve Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu'nun destek verdiği anma etkinliğinde Muratpaşa Kent Meydanı'ndan Erdal İnönü Kent Parkı'na uzanacak 4 kilometrelik saygı yürüyüşü düzenlenecek. 200 metre uzunluğunda Atatürk bayrağının elden ele taşınacağı yürüyüşü, yüzücüler ve tekneler de denizden selamlamaya hazırlanıyor.

Hazırlıklar kapsamında bugün denizde bir deneme yapıldı. Yüzücüler, Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajı'ndan açılarak denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Akdeniz'in maviliğinde süzülen Türk bayrağı ve ona eşlik eden Atatürk posteri o anlarda parkta bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.