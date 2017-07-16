Denizde oynarken çığlığı bastı, gerçek şortunu çıkarınca ortaya çıktı

LAURA ve Jack'te aynı aynı şekilde yaptılar. Laura, 5 yaşındaki oğlu Jack ile beraber İspanya'nın Lanzarote Adası'na tatile gitti. Harika vakit geçiriyorlardı. Oğlu sudan çıkmıyordu.

5 yaşındaki Jack diğer çocuklar gibi suda eğleniyordu ki birden Jack ağlamaya başladı. Laura, oğlunun acı çektiğini gördü. Oğlunun şortunu çıkarınca şoke oldu.

Küçük çocuğun penisi şortunun astarına girmişti ve çıkmıyordu. Laura, astarı hızlı bir hamleyle çekmese işler çok daha kötüye gidebilirdi. Laura hemen kaldıkları yerden makas istedi. Resepsiyondakiler olanları duyunca çocuğun derhal acile götürülmesi gerektiğini önerdiler. Çocuk önce küçük bir hastaneye götürüldü. Burada yardım edilemeyince daha büyük bir hastaneye götürüldü.

Hastaneye gittiklerinde Jack'e anestezi yapıldı. Böylelikle doktorlar acı çekmeden Jack'e yardım edebileceklerdi. Operasyonun ardından Jack hastanede biraz kaldı. Doktorlar, çocuğun idrar yollarında hasar oluşup oluşmadığını anlamak için çocuğu gözetim altında tuttular. Doktorlar, olay karşısında şaşırmışa benzemiyorlardı. Yine birkaç hafta önce başka bir çocuk hastaneye benzer durumdan ötürü getirilmişti.

Laura şimdi diğer ebeveynleri, çocuklarına astarlı şort giydirmemeleri konusunda uyarıyor. Mirror'a konuşan anne, “Öyle bir çığlık attı ki elim ayağım titredi” dedi. Jack, birkaç gün sonra kendine geldi. Şortun üreticisi firma Laura ve oğlundan özür diledi. Şimdi ise kazaya neyin neden olduğunu araştırıyorlar.