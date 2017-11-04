Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
WhatsApp mesajlarını silseniz de o izler kalıyor
Mesajlarını silseniz de o izler...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Sigara içenler günde 1 bardak içmeli!
Sigara içenlere ilaç gibi!
banner468

Denizde korkunç manzara! Kuyruk oldular...

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu. Bölgede kuyruk oluşturan vatandaşlar, polislerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi

Denizde korkunç manzara! Kuyruk oldular...

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu. Bölgede kuyruk oluşturan vatandaşlar, polislerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi

04 Kasım 2017 Cumartesi 16:36
Denizde korkunç manzara! Kuyruk oldular...
banner404

KONAK ilçesi Gündoğdu Meydanında denizde bir ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şerit çekerek durumu deniz polisine bildirdi. Polisin şerit çektiğini gören meraklı vatandaşlar beklemeye başladı. Polisin çalışmalarını merakla inceleyen vatandaşlar, birden alanı doldurdu. 

Ceset merakı ilginç görüntüler oluşturdu

Kordonda sıralanan vatandaşların merakı, deniz polisinin gelmesiyle ve dalgıç polislerin denize atlamasıyla daha da arttı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını da saniye saniye cep telefonlarına kaydetti. Onlarca vatandaş, kordonda denizin kenarına dizilince ilginç görüntüler oluştu. Bir ara polis, olay yerinden vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Dalgıç polisler, arama çalışmaları sırasında denizdeki cesedi buldu. Cesedin, 28 yaşındaki Türkay Artuger'e ait olduğu belirlendi. 

Ceset, daha sonrada savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KuyrukCep Telefon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brandalar kalktı! Gizemli kazının yapıldığı evden ilk görüntü
Brandalar kalktı! Gizemli kazının yapıldığı evden ilk görüntü
İmam babanın en zor görevi! Şehit oğlunun namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Şehit oğlunun namazını kıldırdı
AKP 2019 seçimlerini de kazanırsa... İlginç iddia!
AKP 2019 seçimlerini de kazanırsa... İlginç iddia!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim