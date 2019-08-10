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Denizde kaybolan gençten acı haber!

Yalova’nın Armutlu ilçesinde botla denize açılan, ancak akıntıya kapılınca panikleyerek suya atlayan gencin cesedi 6 gün sonra Esenköy açıklarında bulundu

GÜNCEL 09.08.2019, 18:01 Enes Subaşı
Denizde kaybolan gençten acı haber!
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ARKADAŞLARI ile birlikte kamp yapmak üzere Yalova’nın Armutlu ilçesi Keçikaya mevkiine giden Enes Çelenk, akşam saatlerine doğru yanında götürdüğü şişme bota binerek kıyıdan 25 metre öteye kadar açıldı. Ancak bölgede oluşan dalgalar sebebiyle bot sürüklenmeye başladı. Botla kıyıdan yaklaşık 150 metre öteye kadar sürüklenen genç panikleyerek denize atladı. Arkadaşlarının gözleri önünde denize batıp çıkmaya başlayan genç bir süre sonra da gözden kayboldu.
Genci bulmak için Yalova deniz polisi, Yalova jandarması ve sahil güvenlik ekipleri 6 gündür deniz altı ve üstünde arama çalışmaları yapıyordu. Gencin cesedi deniz polisi tarafından bugün Çınarcık'ın Esenköy beldesi açıklarında bulundu. Enes Çelenk'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 

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