Denizde, karada, otobüste Ata'ya saygı duruşu

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıldönümü nedeniyle Antalya Valiliği'nce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlar katıldı. Resmi törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya milletvekilleri Ak Partili Mustafa Köse ve Kemal Çelik, CHP'li Aydın Özer ve Rafet Zeybek, İYİ Partili Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütü yöneticileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'i gösterdiğinde siren sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tuncay Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi törenin sona ermesinin ardından ise CHP, Atatürk Düşünce Derneği (ADD), Eğitim İş, Antalya Barosu, çok sayıda meslek odaları ve sivil toplum örgütü adına da Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Atatürk'ün dev posterleri ve Türk bayraklarıyla süslenen Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk Anıtı önünde de iki meşale yakıldı.

ÇELENK TEPKİSİ

Diğer çelenklerin konulmasının ardından ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ve CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul birer açıklama yaptı. ADD Başkanı İbrahim Daş, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Antalya Valiliği'ne çelenk koymak istediklerini belirten bir dilekçe verdiklerini söyleyerek, "Bize 'çelenk sunabilirsiniz' denilmesine rağmen bugün çelenkler resmi törene dahil edilmedi, engellendi. Bu anlamda kınıyorum. Burada 150'ye yakın kurumun getirdiği çelenklerin resmi törene dahil edilmesi ve 'diğer çelenkler' diyerek anons edilmesi gerekiyordu. Geçmiş yıllarda yapıldığı gibi. Bu uygulama ilktir ve esefle kınıyoruz" dedi.

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını özlemle, saygıyla ve rahmetle andıklarını belirten CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, "Türkiye Cumhuriyetini Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde laik, demokratik bir hukuk devleti yapmak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

DENİZDE SAYGI DURUŞU

Diğer yandan saat 09.05'i gösterdiğinde kentin pek çok noktasında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Konyaaltı sahilinde yüzenler siren sesiyle birlikte denizin içinde saygı duruşunda bulunurken, sahilde balık tutanlar da siren sesiyle ayağa kalktı.

Kaleiçi yat Limanı'nda ise balıkçılar ve vatandaşlar siren sesiyle birlikte bulundukları yerlerde saygı duruşunda bulundu.

OTOBÜSTEKİ YOLCULAR SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Muratpaşa ilçesinde ise bir belediye otobüsündeki yolcular ise siren sesiyle birlikte ayağa kalkıp ayağa kalktı. Otobüsü durduran şoför de saygı duruşunda bulundu.