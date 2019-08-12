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Denizde can pazarı

Denize giren iki kardeşten biri boğuldu

GÜNCEL 12.08.2019, 23:54 Enes Subaşı
Denizde can pazarı
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KURBAN Bayramı'nda ailesiyle birlikte ilçe sahilinde denize giren  Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15) bir süre sonra akıntıya  kapıldı.
 
Kardeşlerin suda çırpındığını gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik  ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ile Sürmene Arama Kurtarma ve Yardım  Derneği (SÜR-AK) ekipleri, iki kardeşi sudan çıkardı.
 
112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kardeşler, Sürmene  Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Ebubekir Balcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
 
Muhammet Ali Balcı ise Sürmene Devlet Hastanesindeki tedavisinin  ardından Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
 
Balcı'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#Deniz #can pazarı
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