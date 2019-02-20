Deniz Baykal'dan haber var!

GÜLHANE Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ve buradan geçtiğimiz mayıs ayında Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’ne nakledilen Baykal’ın Nisan ayının ilk haftası Ankara’daki tedavisini tamamlayacağı öğrenildi.

DUACI’DAKİ EVDE TADİLAT

Deniz Baykal muhtemelen 1 Nisan Pazartesi günü hastaneden ayrılarak memleketi Antalya’ya gelecek. Baykal, kızı Aslı Baykal’ın Kepez İlçesi sınırları içerisindeki Duacı Köyü’nde bulunan evine geçecek. 20 dönüm alana kurulu evin fiziki koşulları Deniz Baykal’a göre ayarlanıyor ve tadilat sürüyor. Baykal’ın bir süre Antalya’da dinlendikten sonra Kaz Dağları’na gidebileceği öğrenildi. Aslı Baykal geçtiğimiz yıl ekim ayında Edremit Körfezi'nin kuzeyinde Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan bir dağ olan Kaz Dağları’na gitmiş ve burada babasının kalabileceği tesis arayışına girmişti. Yüksekliği 1.774 metre olan Kaz Dağları oksijen deposu olarak biliniyor.

FARMİDAYA BİOTEL’DE KALDI

Aslı Baykal’ın kaldığı Farmidaya Biotel, Kaz Dağları’nın en yeni tesislerinden biri… Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel, Akdeniz Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra turizm sektörüne adım attı ve bu tesisi inşaa etti. Çanakkale Ayvacık’ta Nusratlı Köyü Küpyanı Mevki’nde yer alan tesis deniz görüyor, çevresi de Kaz Dağları’na özgü ağaç ve bitkiyle kaplı.

ZOR SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüş, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilmişti. Baykal’ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmiş, bu damar açılarak stent takılmıştı. Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü. Bilinci açık olan Baykal, buradan, ailesinin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya sevk edilmişti. Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniği’nde tedavi gören Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Almanya’ya gönderilen Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla 20 Mart 2018 tarihinde Ankara’ya dönmüştü. Baykal’ın tedavisi o günden bu yana Ankara’da sürüyordu.

KAYNAK: GÜN HABER