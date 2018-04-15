Deniz aşkı engel tanımadı!

ANTALYA'DA hafta sonu hava sıcaklığı 25 derece, nem oranı ise yüzde 75’e kadar çıkınca, tatilciler kendilerini deniz kıyılarına attı. Aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve yaklaşık 5 aydır tadilatta olan Konyaaltı Sahili’nden vazgeçmedi. Bölgede devam eden inşaat çalışmalardan dolayı girişin yasak olduğu şantiye alanının hemen kenarındaki seyir terasındaki uyarı levhalarına aldırış etmeyen turist ile vatandaşlar, çitlerden atlayarak yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden aşağıya inip denizin tadını çıkardı.
Deniz keyfi yaşadıktan sonra aynı yolu kullanarak yukarıya çıkan tatilciler, yine çitleri aşıp konakladıkları otel ve evlerine gitti.
"TEHLİKELİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ AMA…"
Tatilciler, dik patika yolu kullanarak deniz istikametine giden yürüyüşün oldukça tehlikeli olduğunu bildiklerini ancak aşırı sıcaktan bunaldıkları için tehlikeyi göze alarak aşağı indiklerini söylediler. Tatilcilerden bir vatandaş, "Tehlikeli olduğunu biliyoruz ancak deniz alışkanlığımıza engel olamıyoruz. Belediye başkanımızdan ricam, bir an önce yeni sahilin bitmesi" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.