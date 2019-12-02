Denetimler başladı! İlk olarak yolcu otobüsleri kontrol edildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama İstanbul'da başladı.

YOLCU OTOBÜSLERİNİN LASTİKLERİ DENETLENDİ

Esenler Otogarı'nda yapılan denetimde, trafik polislerince yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastikleri kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için farklı il ve ilçelere yolcu taşıyan otobüslerde denetim yaparak, lastiklerin kış lastiği olup olmadığı ve lastik diş derinliklerini inceledi.

625 LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

Kış lastiği dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmayan sürücülere 108 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenecek.

Kurallara uymayan araçların işletmecisine 625 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenirken, bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olan memur tarafından izin verilecek.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI

Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince kış lastiği zorunlu hale getirilmiş, kış lastiği uygulamasının hangi araçları kapsadığı, denetimlerde uygulanacak usul ve esaslar ile idari müeyyidelerin neler olduğu hususları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de belirlenmişti.

Tebliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu.

Üzerinde M+S işareti ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kullanılması gerekli. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor.

İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay artırabiliyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliğinin 1,6 milimetreden az olmaması gerekiyor. Denetimlerde diş derinliği, lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülüyor.