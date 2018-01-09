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‘Demokrasi eylemcisi’ HÖH’ün başkanı: En güzel demokrasi İslam hukuku

‘Silahlı milis gücü’ tartışmasının odağındaki HÖH’ün lideri Fatih Kaya, 15 Temmuz benzeri bir darbe girişimi olması halinde demokrasiyi savunmak için tekrar sokaklara çıkabileceğini belirtirken, “En güzel demokrasi İslam hukukudur” dedi

‘Demokrasi eylemcisi’ HÖH’ün başkanı: En güzel demokrasi İslam hukuku

‘Silahlı milis gücü’ tartışmasının odağındaki HÖH’ün lideri Fatih Kaya, 15 Temmuz benzeri bir darbe girişimi olması halinde demokrasiyi savunmak için tekrar sokaklara çıkabileceğini belirtirken, “En güzel demokrasi İslam hukukudur” dedi

09 Ocak 2018 Salı 07:53
‘Demokrasi eylemcisi’ HÖH’ün başkanı: En güzel demokrasi İslam hukuku
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15 Temmuz ve devamındaki terör eylemi olarak gördüğü eylemlere şiddetle müdahale eden sivillere ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK, iktidara yakın sivil milis gücü oluşturulduğu yönünde iddiayı gündeme getirmişti.

Gazetecilerden önce bakanlık denetime gelmiş
İddianın merkezinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dernekleşen ‘Halk Özel Harekat’ (HÖH) adlı oluşum var. BBC Türkçe, HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya’yla Trabzon’daki genel merkezinde söyleşi yaptı. BBC Türkçe, söyleşiye İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin denetimi nedeniyle iki saat gecikmeli başladıklarını belirtti.

Fatih Kaya denetimle ilgili şunları söyledi:  “Rutin denetlemeler haricinde bununla ilgili bugün ve birkaç gündür özellikle denetleniyoruz. Bu devletimizin yapması gereken şey. Tüm şubelerimizle beraber biz bütün bu denetlemelere açığız. Herkes gelebilir, devletimizin yanında insanlar da gelebilir. Aklında soru işareti kalanlar da bizi ziyarete gelebilirler. Tabii denetleyecekler, çünkü hakkımızda ağır iddialar var.”

Kaya, derneğin 15 Temmuz’un ertesinde Trabzon Ortahisar ilçesi merkezli olarak kurulmasının detaylarını anlattıktan sonra, 22 ilde teşkilatlandıklarını, sosyal medya ve TV kanallarına çıktıktan sonra 81 ili dolduracak 40 bine yakın müracaat olduğunu anlatı.

‘AKP’nin milis gücü değiliz’
AKP’nin milis gücü oldukları iddiasını yalanlayan, kendisinin de parti üyeliği bulunmadığını belirten HÖH lideri, “Bizim içimize herkes gelebilir. Kim olursa olsun, kökeni, ırkı, mezhebi ne olursa olsun biz elimizi uzatıp onlara dokunmak istiyoruz” dedi.

‘Demokrasi islam hukukudur’
696 sayılı KHK’yı savunurken “15 Temmuz’da size karşı açılan bir ateş var ve siz ona gül atamazsanız. Belki o an istemeden, o anın halet-i ruhiyesiyle bir suç işlemiş olabilirsiniz” diyen Kaya şöyle devam etti: “KHK değil isterseniz direk idam yazsınlar, yine 15 Temmuz olsun, ceketimi ayakkabımı fırlatarak yine o meydana çıkarım. Orada devletin otoritesinin sağlam durmasının yanında şu da var. İnsanların demokrasiyi yıktırmamak adına meydanlara çıkması önemli olan. Aslında insanlar demokrasiyi korudu orada. İnandığı değerler içerisinde zaten en güzel demokrasi İslam hukukudur bana göre.”

‘Artistik için silah kullanmışımdır’
Suriye’deki Türkmendağı’nda bulunduğu dönemde (konu daha önce haber olmuştu)  silah taşımasını da “Mecburan herkes taşıyacak” diye açıklayan Kaya “Silah kullandımız mı?” sorusuna ise “Artistlik için kullanmışımdır” diye yanıt verdi.

‘Milis gücü’ suçlamasının odağındaki HÖH başkanı: Millet olarak her zaman hazırız

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Anahtar Kelimeler:
HÖHI İslam Hukuku
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