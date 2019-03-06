DEMKOD'un yeni hedefi 70 öğrenci

DEMİRTAŞ Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (DEMKOD), Öğretmen Evi çatısı altında bir araya gelerek keyifli bir etkinliğe imza attı. Etkinliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez ve İyi Parti yöneticileri ve CHP İlçe yönetimi katılım sağladı. Öte yandan DEMKOD'un kuruluş aşamasında emeği geçen ve aslen Demirtaşlı olan Antalya Gazeteciler Derneği Başkanı Mevlüt Yeni de etkinlikte yerini aldı.



'AMACIMIZ EĞİTİME DESTEK'

Etkinliğin açılış konuşmasını DEMKOD Başkanı Emine Keyaoğlu gerçekleştirdi. Keyaoğlu emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak "Derneğimizin düzenlediği toplantımıza hepiniz hoşgeldiniz. Her yıl olduğu gibi eğitim bursu vererek öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunuyoruz. Derneğimize maddi manevi katkılarını esirgemeyen tüm hayırseverlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

'MAAŞIMDAN 500 TL BAĞIŞ YAPIYORUM'

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni plaketini almadan evvel maaşından 500 lira bağışta bulunmak istediğini belirterek "Bizler vaktiyle köydeki dar gelirli ailelerin, özellikle kız çocuklarına yönelik bir dernek olması yönünde bir temel attık. Emine hanımla derneğimizin emin ellerde olduğunu, 35 çocuğumuza katkı sağlandığını duydum. Çok memnun oldum. Gerçekten heyecanlanarak, dizlerim titreyerek geldim. Eğitime yapılan her yatırımın ülkemizin geleceğine yönelik yapılan bir yatırım olduğunu biliyorum. Alanya'nın Şıhlar köyünden Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ne başkanlığına gelmiş bir insan olarak, sizlerin bir isteği olursa ve elimizden gelecek bir şey olursa her daim yardıma hazırım. Gönüllüleri takdir ederseniz görevine devam eder ve başarılı olur. O yüzden ben Emine hanımı gönülden destekliyorum. Derneğin ilk harcını atmış biri olarak da küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Kendi maaşımdan 500 TL bağış yaparak bu plaketi almak benim için daha anlamlı olacak. İş adamlaırmızın da öğrencilerimize katkıda bulunmalarını diliyorum. Bir daha geldiğimde 35 değil 70 öğrenciye katkıda bulunacağımızı görmek ümidiyle" ifadelerini kullandı.

HAYIRSEVERLERE PLAKETLERİNİ ALDI

Etkinlik konuşmaların ardından plaket takdim töreni ile devam etti. DEMKOD çatısı altında öğrencilere eğitimlerine devam edebilmeleri adına katkıda bulunan hayırseverlere DEMKOD tarafından plaketleri teslim edildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e plaketini DEMKOD Başkanı Emine Keyaoğlu takdim ederken, Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in plaketini Sönmez adına plaketini eşi aldı.