DEMKOD dosyasını Çorbacı'ya sundu

Alanya'nın kırsal mahalle ve köylerindeki öğrencilere yönelik yaptığı yardım kampanyaları ve Demirtaş ve Köyleri Kalkındırma Eğitim Kültür Derneği (DEMKOD) çatısı altında kız öğrenciler için temin ettiği burs çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren DEMKOD Kurucu Üyesi ve Başkanı Emine Keyaoğlu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor