DEMKOD'dan yardım yemeğine davet

6 Mart Çarşamba günü Alanya Öğretmen Evi’nde öğrencilere burs kaynağı sağlayabilmek için kaynaşma ve dayanışma yemeği düzenleyeceklerini belirten DEMKOD Yönetim Kurulu Üyesi Emine Keyaoğlu “Demirtaş merkez ve köylerinde üniversitede okuyan maddi durumu yetersiz gençlere burs imkânı sağlamak amacı ile düzenlemiş olduğumuz geleneksel yardım yemeğine tüm halkımızı bekliyoruz. Amacı daha çok gencimize burs vermek ve halen burs alan gençlere daha iyi hizmet ve eğitim imkânı vermek olan derneğimizin yaptığı bu çalışmaya duyarlı herkesin katılımını bekliyoruz. 13 yıldır yaptığımız bu etkinlik sayesinde şu ana kadar çoğunluğu kız öğrenciler olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye burs imkanı sağladık. Bundan sonraki hedefimiz de daha çok gence ulaşmaktır. 6 Mart Çarşamba günü Alanya Öğretmen Evi’nde düzenlenecek olan dayanışma yemeğinin davetiyelerine Cuma Pazarı Halk Lokantası’ndan veya 05325774196 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Dileyenler davetiyelerini Öğretmen Evi girişinden de alabilirler” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 21:29