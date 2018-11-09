DEMKOD bağış bekliyor

Demirtaş ve Köyleri Yardıma Muhtaç Öğrencilere Yardım Derneği (DEMKOD), burs verdiği öğrenciler için kolları sıvadı

DEMKOD bağış bekliyor
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DEMKOD Başkanı Emine Keyaoğlu, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Aras, Yücel Turan ve Yakup Ünlü ile yaptıkları toplantı sonunda yeni dönemin bütçesini belirlediler. Keyaoğlu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi için Demirtaş bölgesinde yaşayan 35 öğrenciye burs vereceklerini söyledi. Keyaoğlu, burs bütçesi oluşturmak üzere bağış toplamayı sürdürdüklerini belirterek "Etkinliklerimizle bütçemizi güçlendirmek amacındayız. Hayırseverlerimizin desteğine bu dönemde de ihtiyacımız var. Küçük bağışlar büyük sevinçlere yol açıyor" dedi. Keyaoğlu, destek vermek isteyen gönüllülerin DEMKOD hesabına bağış yapabileceklerini kaydetti.

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