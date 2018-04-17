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Demirtaş'ta öğrencilere polisliği anlattılar

Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirleri, Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiler. 

Demirtaş'ta öğrencilere polisliği anlattılar

Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirleri, Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiler. 

17 Nisan 2018 Salı 17:11
Demirtaş'ta öğrencilere polisliği anlattılar
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ÖĞRENCİLERE polislik mesleğini tanıtarak, başvuru şartları, meslek içi yükselme ve mesleki kariyer gibi konuları anlattılar. Toplum Destekli Polislik Büro Amiri İlyas Çağlayan'a paylaştığı bilgiler ışığında, polisliğe ilgi gösteren öğrenciler teşekkür ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaEmniyetDemirtaş
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