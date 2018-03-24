Demirtaş Kültür Merkezi törenle açıldı

GÖRKEMLİ açılış törenine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekilleri Tarkan Akıllı ve Mehmet Günal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavut, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende mehter takımı çeşitli marşlar seslendirdi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, tesis hakkında bilgiler verildi. Bilgilendirmenin ardından Alanya Belediyesi Zeybek Ekibi gösteriler sundu.

Gösterilerin ardından kürsüye çıkan Başkan Yücel, açılış konuşmasına Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren askerleri ve başta Gazipaşalı Şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal olmak üzere şehitlerimizi anarak başladı.

TESİS BÜYÜYECEK

"Tüm mahallelere eşit ve adil hizmet götürüyoruz." diyen Yücel, Demirtaş Kültür Merkezi'yle bu hedef yolunda bir adım daha atmış olduklarını ifade etti. Yücel, "Sadece bugünü değil, önümüzdeki 30-40 yılı düşünerek yaptığımız bu tesisi, ilerleyen günlerde yapacağımız sinema ve tiyatro salonlarıyla büyüteceğiz. Şimdiden 10 bini aşkın kitap bulunan kütüphanemizi zenginleştireceğiz." dedi.

KÖPRÜ KABUSU BİTİYOR

Yücel, Demirtaş halkının korkulu rüyası olan köprüyü yeniden yapacaklarını belirtip "Bunu yapmak da bize nasip oldu. Demirtaşlılara şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

'TEKERLERİNİZE TOPRAK DEĞMEYECEK'

Demirtaş'ın en büyük sorunlarından birinin yol olduğunu belirten Yücel, "4 yılda 800 km asfalt döktük, 150 km yol açtık. Bu yaz da asfalt çalışmalarımıza hızla devam edip yaylalarımızı da ihya edeceğiz. Yaylarımızdan çıkan vatandaşlarımız, tekerlerine toprak değmeden Demirtaş'a kadar gelebilecek." diyerek yeni yol çalışmalarının müjdesini verdi.

'PARKSIZ YER KALMAYACAK'

2018 yılında parkı olmayan hiçbir yerin kalmayacağını belirten Yücel, "Yeşil alan miktarımızı 2 buçuk kat artırdık. Kırsal bölgelerimize, cumhuriyet tarihi boyunca almadığı hizmeti yaptık. Artık üreterek güçlenen ve büyüdükçe halkına daha iyi hizmet eden bir belediyeyiz. Dört yıldır, bize güvenen hiçbir vatandaşımızı mahçup etmedik." diyerek, bu noktaya gelinmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

'İL OLACAĞIMIZA İNANIYORUM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 İl 1000 İlçe" projesinden söz eden Yücel, "Genel başkanımızın bu projesiyle Alanya'mızın en kısa sürede il olacağına inanıyor, genel başkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Yücel sözlerine son vermeden önce, Kültür Merkezi projesini hiçbir ücret almadan çizen Belediye Meclis üyesi mimar Melike Nazifoğlu'na teşekkür etti.

'ALANYA ÖRNEK BELEDİYE'

Yücel'in ardından kürsüye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, "Alanya, bürün belediyelerimize örnek olacak tarzda. Alanya'nın köklü bir belediyesinde böyle bir ihtiyacın karşılanmış olmasından memnunuz. Tesisimizin sizler için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Muhtarlar Yücel'e ve Yücel projede emeği geçenlere plaket takdim etti. Dua okunmasının ardından Kültür Merkezi gezildi ve açılış töreni son buldu.