Demirören Grubu'ndan İDDAA açıklaması

TÜRKİYE alt liglerinde cumartesi günü oynanan 3 maçın oranlarının ters açılmasıyla başlayan karmaşa kafalarda soru işareti yarattı. Bu gelişmeyle ilgili sosyal medyada İDDAA’nın Demirören Grubu’na ait olduğu yönünde ifadeler yer aldı.

İDDAA, Ağustos 2019 sonuna kadar İNTELTEK firmasının sorumluluğundadır. Ortaya çıkan hatanın Demirören Grubu ile bir ilgisi yoktur.



Demirören Grubu yönetimi İDDAA'yı 2019’un 3. çeyreğinden itibaren devralacaktır.

