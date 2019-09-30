Demiratlılar 15 yaşında
Alanya'nın marka olmuş motosiklet kulübü Demiratlılar, 15. kuruluş yıldönümünü kutladı
GÜNCEL 29.09.2019, 17:55 29.09.2019, 17:59
DEMİRATLILAR Motosiklet Kulübü'nün 15. Kuruluş Yıldönümü şık bir davet ile kutlandı. Lezzet Kebap Evi'nde yapılan kutlama davetine Demiratlılar, aileleriyle birlikte katıldı. Demiratlılar Motosiklet Kulübü Başkanı Emrah Cezirioğlu, 15 yıl önce başlayan bu birlikteliğin bugünlere kadar gelmesinde en büyük emeğin Demiratlılar Motosiklet Kulübü’nün Kurucusu ve Onursal Başkanı İsmail Hakkı Erdağ'a ait olduğunu söyleyerek 15. yıl anısına Erdağ'a plaket takdim etti. Birlikte yemek yiyip bol bol sohbet eden Demiratlılar, 15 yıla sığdırdıkları birbirinden güzel anılarını yad ettiler.
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