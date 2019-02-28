Demir'e destek ziyareti

FORMA krizinin ardından Alanyalı Denizli İl Emniyet Müdürü Demir’i ziyaret eden yaklaşık 30 Alanyalı, yaptıkları açıklamada "Son zamanlarda ortaya çıkan anlamdan yoksun, gerçekten uzak haberlere istinaden Alanya’nın yetiştirdiği değere, müdürümüze sahip çıkmaya geldik. Bulunduğu her makam ve yerde Alanya denilince akla ilk gelen kişi olmayı başaran Mevlüt Demir’e yapılan bu yakışıksız, mesnetsiz, çirkin yakıştırmaların, Alanyalıların gönlünde nadide bir yer edinmiş olan müdürümüz üzerinde durmayacağını tüm Alanyalılar bilmektedirler. Torosların çocukları güneşin balçıkla sıvanmayacağını bilirler. Bizler gerek öğrenci, gerekse öğrenci velisi ama yoldan geçen ama yolda kalanlar olarak her zaman biliriz ki müdürümüz bir telefon kadar uzağımızdadır sadece, bırakınız kapısına geleni, kapısının önünden geçeni misafir etmediğini kim söyleyebilir? Biz Alanyalılar olarak müdürümüz hakkında çıkan haberlerin ardında ne anlam ne de vicdan görmekteyiz, oysa bizler gönül gözüyle bakan, sevgi tohumları saçan ‘Yörüklük’ geleneğinden gelenleriz. Alanyalılar olarak Mevlüt Demir’in her daim yanındayız. Biz Yörükler güç merkezine göre yön değiştirenlerden değil omurgalı durup, bizim yerimiz haktır, hakikattir diyebilenlerdeniz" dediler.

‘BİZİM ANLAYIŞIMIZDA AYRIMCILIK YOKTUR’

Ziyarette konuşan Demir ise, Torosların Çocukları’nın alicenaplığıyla, kadirşinaslığıyla, vefakarlığı ile bilindiğini hatırlattı. Demir, “Bu ziyaretinizle bunu bir kez daha gösterdiniz, her daim onur verdiniz, omuz verdiniz, güç kattınız, Türkmenliğin şanını, Yörüklerin sadakatini göstererek ufkumuzu aydınlattınız. Alanyalılar birliğin, dirliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın sembolü olarak sivrilmiş, gönül zenginliği tüm Türkiye’nin damarlarına işlemiştir. Siz değerli hemşerilerimden aldığım bu güç ve ilhamla şunları ifade etmek isterim, bizim anlayışımızda ayrımcılık yoktur. Bizim anlayışımızda ötekileştirmek yoktur. Bizim anlayışımızda sırt çevirmek yoktur. Peki ne vardır? Bizim telakkimizde sevgi vardır, Hazreti Mevlana’nın dediği gibi sevgi tohumları ekmek vardır. Gönül gözüyle bakıp gönülleri inşa etmek vardır. Her zaman söylediğimiz bir söz vardır ‘Söz konusu Alanya ise gerisi teferruattır, gerisi lafı güzaftır” diye konuştu.

