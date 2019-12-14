Demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var
Hatay'dan gelen son dakika bilgisine göre İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın fırınlarında patlama meydana geldi. Dumanlar yükselen fabrikada yaralı işçiler olduğu belirtildi.
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|P
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|15
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