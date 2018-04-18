Demir ara vermiyor! ALESO'dan yeni hizmet

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) başkanlık görevine 13 Ocak'ta ikinci kez seçilen Demir, çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. ALESO'da, esnafın Alanya'da yaşayan veya tatile gelen her kesimden insanla rahatça anlaşabilmesi için işaret dili eğitimi verilecek. Demir, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Esnafımız işitme engelli kişilerle karşılatığı zaman anlaşmakta zorluk çekiyor. Biz de oda olarak bu sorunun üstesinden gelmek amacıyla odamızda işaret dili kursu açmayı planlıyoruz. Yeterli sayıda esnaf başvuru yaparsa bu kursu açacağız. Ayrıca kurslara odamıza üye olan esnafın yanısıra yakınları da başvuru yapabilir. Bzim amacımız hizmet etmek. Esnafımızın sadece yabancılara yönelik değil, her kesimden insana hizmet verebilecekleri şekilde donanımlı olmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

'ESNAFA ÖZEL İNDİRİM'

"Esnafımız boş duran değil çalışan bir başkan istiyor" diyen Demir, "İşaret dili eğitimi dışında esnafların sağlık konusunda da rahat etmeleri için bazı anlaşmalara imza attık. Dim TV (dimtv.tv) aracılığıyla da esnaflarımıza bunu duyurmak istiyorum. Alanya Özel Şifa Tıp Merkezi ile tüm üyelerimize özel yüzde 25 indirim sağlandı. Odamızdan kimlik kartını çıkartmayan üyelerimiz bir adet fotoğraf ile kimlik kartını çıkartıp bu indirimlerden yararlanabilirler. Özel Alanya Şifa Tıp Merkezi'ne, esnafımıza bu indirim imkanını sağladığı için esnafım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.