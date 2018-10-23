Demir Alanyalı öğrencileri Laodikeia'yı gezdirdi

DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Belediyesi ve Denizli Beşiktaşlılar Derneği'nin ortak organizasyonuyla Laodikeia'ya gezisi düzenledi. Düzenlenen geziye Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)'de okuyan Alanyalı öğrenciler ile birlikte Pamukkale Üniversitesi Beşiktaşlılar Grubunda bulunan öğrenciler katıldı. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, ailelerinden uzakta eğitim gören Alanyalı öğrencileri zaman zaman konuk ederek, onlara her daim destek olduğunu ancak, sadece öğrencileri değil ailelerini de Denizli'de ağırlayıp misafir ederek gurbetteki tüm Alanyalılara kucak açarak onları adeta kendi evlerindeymiş gibi himaye etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Hemen hemen her gün en az bir Alanyalının ziyaret ettiği Demir, ziyaretine gelen tüm Alanyalılar ile bizzat ilgilenip dertlerine derman olduğu belirtildi. Çocuklarını, eğitim için Denizli'ye gönderen Alanyalı ailelerde bu durumdan memnun olduklarını, gözlerinin arkada kalmadığını yaptıkları ziyaretlerde vurgulayarak, Emniyet Müdürü Demir’e teşekkürlerini dile getirdiler. Laodikeia'ya gezisinde Alanyalı gençlerle dertleşip onların sorunlarını dinleyen ve her zaman yanlarında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini tekrar belirten Demir, öğrencilerin bazılarının yurt, bazılarının da burs ve benzeri sorunlarıyla yakından ilgilenerek gençlerle koyu bir Alanya sohbeti yaptı. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Alanyalı öğrencilere daha önce Alanya forması dağıtmıştı. Daha sonra geziye formasız gelen öğrencilere Demir, tekrar özel tasarım Alanya forması dağıttı. Alanyalı ve PAÜ'de okuyan Beşiktaşlı öğrenciler ise Mevlüt Demir’in Laodikeia gezisi karşısında minnetarlığını dile getirerek teşekkürlerini sundular. Daha sonra Beşiktaşlılar Derneğinde Alanyaspor - Antalyaspor maçı izlendikten sonra etkinlik sona erdi.





Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 15:55