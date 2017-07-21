Demet Akalın dehşet anlarını anlattı: Yere düşüp geri geldim

ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın, kızı ve eşi Okan Kurt ile Bodrum'daydı. Ege'deki 6.3'lük deprem anını yaşayan Akalın "Bence deprem 10 şiddetindeydi. Resmen yere düşüp geri geldim. Çok kötüydü çok" diyerek deprem anındaki o korku dolu anları ifade etti.
"KIZIMIN ÜSTÜNDE KORKU KALMAZ İNŞALLAH"
Demet Akalın, Instagram'dan paylaştığı yazıda arayanlara teşekkür ederken aramayanlara da sitem etti. Kızının çok korktuğunu ve uyumadığını söyleyen Akalın "Kızımın üstünde korku kalmaz inşallah" dedi.
İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:
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